日職》陽岱鋼挨頭部觸身球後送醫檢查 巨人不敵軟銀（影音）

全場賽事精華，影片取自讀賣巨人粉絲頁

〔記者粘藐云／綜合報導〕巨人投手昨聯手封鎖軟銀，投出無安打比賽，今天兩隊再碰頭，軟銀全場敲出14支安打，終場以7：3獲勝，台灣好手陽岱鋼則在6局時遭森唯斗以頭部觸身球問候，雙方板凳清空，陽岱鋼也隨即退場，球團為慎重起見，已將陽岱鋼送醫做進一步檢查。

3局上，鶴岡慎也敲出陽春全壘打，軟銀先馳得點，4局上軟銀再追加1分，取得2：0領先。

5局下，麥基、長野久義接連安打，巨人攻占1、2壘，也打退軟銀先發投手中田賢一，接手的飯田優也也未能止血，亀井善行擊出安打形成滿壘，巨人換上阿部慎之助代打，擊出高飛犧牲打，助隊拿下1分。

6局下，陽岱鋼打擊，2好2壞時遭森唯斗的頭部觸身球擊中，當場倒地，陽岱鋼也罕見在場上大動肝火，不僅向投手大吼，還推了捕手鶴岡慎也一把，雙方板凳清空，事後森唯斗遭勒令退場，陽岱鋼也退場休息檢查。

8局上軟銀攻下3分拉開差距，下個半局輪到巨人反攻，重信慎之介、坂本勇人接連安打追回1分，村田修一也補上一支2壘安打再添1分，但巨人無緣逆轉，終場仍以4分差落敗。

陽岱鋼此役繳出2打數1安打2保送，打擊率為2成5；陽岱鋼退場後，球團不敢大意，隨即將他送往醫院做更進一步的檢查，目前狀況仍未明。

陽岱鋼今敲出安打。（特派記者倪婉君攝）

陽岱鋼遭觸身球後罕見動怒。（取自推特）