中職》陳傑憲明星賽先發 「感謝兄弟球迷」

獅隊陳傑憲。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者郭羿婕／台南報導〕中職明星賽將於7月8日、9日於花蓮棒球場舉行，去年7月29日一起在一軍初登場的「傑尼獅」蘇智傑、陳傑憲，也將雙雙攜手獻出明星賽處女秀，陳傑憲還說：「感謝兄弟球迷。」

陳傑憲獲票選為明星紅隊先發游擊手，明明穿著獅袍，卻向象迷致謝？對此，陳傑憲解釋，業餘時期支持他的多是兄弟球迷，進職棒後跟兄弟比賽，也滿多象迷對他說「加油」，感覺這次明星賽投票有受惠。

「根本沒想過可以進明星賽名單，滿意外也滿開心的。」陳傑憲自認是運氣好，因為碰上老將、新秀對抗的方式，他才有機會參賽。

陳傑憲笑說，從小就喜歡聯隊的感覺，像季前台日職棒對抗賽，能與他隊選手互相切磋，並向學長請益，收穫很大，也期待這次明星賽，「只是花蓮好遠喔，之前去花蓮比賽是我人生第一次去花蓮，坐車真的坐很久。」

在明星賽票選開跑時， 蘇智傑很積極投票、拉票，他笑說：「一開始自己還投自己，後來票數差太多就算了，很感謝教練推薦我去體驗明星賽。」

蘇智傑說，以前看賢拜參加明星賽好像很好玩，可與球迷更多互動，也能和不同隊選手並肩作戰，或藉此跟學長們討教。

只不過，明星賽遠征花蓮，對6月24、25日和29日要兩度跋涉到花蓮補賽的獅隊而言，不免辛苦。

年年入選明星賽的陳鏞基，計畫屆時驅車從南迴繞上花東，順道回台東老家一趟，難得能在季中返鄉。