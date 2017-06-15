世大運》高一飆速148公里 施子謙「投」入中職選秀

世大運國家培訓隊投手施子謙（右）、吳丞哲（左）。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今年世大運培訓隊26名球員，其中有11名投手，僅2名右投報名中職選秀，分別是今年將從台體大畢業的施子謙和從輔大畢業的吳丞哲，兩人是西苑青棒同期戰友，如今攜手投入選秀。

施子謙的姊姊施婉婷是壘球國家隊常客，目前任教於秀峰中學，施子謙說，「我會打棒球是受姊姊的影響，她從國中開始就常出國比賽，去過紐西蘭、美國、加拿大、日本、中國，好羨慕喔，是我的偶像。」

施子謙高一球速就可以飆到148公里，後來因為右手肘受傷，沉寂很長一段時間，重回球場搭上「失速列車」，以往飆速快感不復見，更多時間他擔任一壘手，扛西苑第4棒重任，他說，「可能是國中投太多了，後來才會受傷，高一那時候投球真的很順，受傷過後，一直找不回那種感覺。」

對投手丘難以忘情，高中畢業施子謙以投手身分考上台體大，前三年都擔任後援投手，去年升上大四入選U23世界盃國家隊，成棒時期首度當國手，終於可以像姊姊一樣，穿國家隊球衣到世界各地征戰。

有趣的是，U23施子謙對日本和南非之戰後援出賽，也客串打者、守一壘，展現投打「二刀流」身手，他笑說，「以後還是專心投球啦，顧好一樣東西就好，我比較喜歡當投手。」

大四施子謙在台體大多半擔任先發投手，這次世大運總教練郭李建夫也賦予他先發重任，他表示，這一年來先發機會多，也有國手資歷，成長很多，今年打完春季聯賽，覺得自己準備好了，才決定報名參加中職選秀。

施子謙表示，最近測到最快球速是143公里，還沒達到青棒時期的巔峰，不過他有信心進職棒後接受專業訓練，球速可以再提升。

世大運國家培訓隊投手施子謙。（記者廖耀東攝）