NBA》勇士奪冠 歐巴馬傳訊讚杜蘭特防守
2017/06/15 23:04
杜蘭特。（資料照，今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕在外界都在談論勇士是否應邀參訪白宮時，總冠軍賽MVP杜蘭特（Kevin Durant）在接受「The Bill Simmons Podcast」的節目訪問時說道，美國前總統歐巴馬（Barack Obama）也來訊祝賀他，內容卻是提到除了MVP、場均30分之外的防守。
杜蘭特透露，從沒想過會收到歐巴馬的訊息，歐巴馬透過友人聯繫傳了一則簡訊，內容很隨興，大致為:「恭喜！你的防守非常棒，好好享受它，玩得開心點。」對於參訪白宮一事，杜蘭特則回應，「我不期待它。」
如同女歌手蕾哈娜是詹姆斯（Lebron James）的狂粉，杜蘭特則說：「我甚至不相信她會看籃球。」
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