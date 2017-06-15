NBA》勇士3年奪2冠是超級強隊？ 杜蘭特不認同

杜蘭特。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士奪得三年來的第二冠，本季轉隊來到金州的杜蘭特（Kevin Durant）不但拿到首枚冠軍戒，還獲選為總冠軍戰MVP。勇士過去3個球季拿下207勝39敗，被外界視為超級強隊之一，但杜蘭特對此不認同。

杜蘭特說：「首先，如果有人想要柯瑞，他當時就應該在第一順位被選上。很多人不看好他，說柯瑞不會變得這麼好；K.湯普森（Klay Thompson），大家都認為他可能就是個在聯盟還算堪用的射手；D.格林（Draymond Green），沒有人想要他，他是個6呎5吋的前鋒，人們說他無法在聯盟中打球，他更不能在NBA中先發。」

杜蘭特又說，「李文斯頓（Shaun Livingston）曾有嚴重的膝傷，沒有人認為他可以回到球場；伊古達拉（Andre Iguodala），他被交易很多次，沒有人想要他。」

他強調，「很多人根本不相信這些人能達到今天的成就，超級球隊？不，我們一起打球很好，教練會把我們擺在適當位置，發揮我們的優勢。」

勇士近三年奪得第二座冠軍。（法新社）