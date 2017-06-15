日職》陽岱鋼遭頭部觸身球 送醫檢查無大礙

陽岱鋼。（圖片取自讀賣巨人官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人陽岱鋼今天遭對手丟頭部觸身球，退場後送醫院檢查，許多球迷擔心他有可能受傷，不過根據日媒報導，陽岱鋼並沒有大礙。

陽岱鋼被軟銀投手森唯斗投出頭部觸身球，讓他當場暴怒，雙方板凳也清空，陽岱鋼直接被換下場，並到醫院進行檢查。而森唯斗則被勒令退場，主審也對雙方球員給予警告。

《日刊體育》報導，巨人球團總經理鹿取義隆表示，陽岱鋼意識清楚，為了慎重請見到醫院檢查；而根據日媒《體育報知》的推特，陽岱鋼本人沒有大礙，至於明天是否會出賽仍未定。

陽岱鋼此戰2打數1安打，獲得1保送、1次觸身球，目前打擊率為2成50。