日職》陽岱鋼遭頭部觸身球 送醫檢查無大礙
2017/06/15 23:05
陽岱鋼。（圖片取自讀賣巨人官方臉書）
〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人陽岱鋼今天遭對手丟頭部觸身球，退場後送醫院檢查，許多球迷擔心他有可能受傷，不過根據日媒報導，陽岱鋼並沒有大礙。
陽岱鋼被軟銀投手森唯斗投出頭部觸身球，讓他當場暴怒，雙方板凳也清空，陽岱鋼直接被換下場，並到醫院進行檢查。而森唯斗則被勒令退場，主審也對雙方球員給予警告。
《日刊體育》報導，巨人球團總經理鹿取義隆表示，陽岱鋼意識清楚，為了慎重請見到醫院檢查；而根據日媒《體育報知》的推特，陽岱鋼本人沒有大礙，至於明天是否會出賽仍未定。
陽岱鋼此戰2打數1安打，獲得1保送、1次觸身球，目前打擊率為2成50。
相關新聞
- 日職》陽岱鋼挨頭部觸身球後送醫檢查 巨人不敵軟銀（影音）
- 日職Live》陽岱鋼遭頭部觸身球退場 巨人不敵軟銀
- 日職》則本昂大無緣破大聯盟三振紀錄 還吞下敗仗
- 日職》岱桑氣壞了 怒推前隊友
- 日職》陽岱鋼遭危險頭部觸身球 日網友擔心又受傷（影音）
推薦新聞
-
印尼羽球頂超賽》球后超狂！戴資穎晉8強 跨季27連勝到手2017/06/15 23:30
-
NBA》高爾夫球也行？柯瑞目標打敗老爸2017/06/15 23:07
-
世大運》高一飆速148公里 施子謙「投」入中職選秀2017/06/15 21:45
-
日職》陽岱鋼挨頭部觸身球後送醫檢查 巨人不敵軟銀（影音）2017/06/15 21:35
-
日職》則本昂大無緣破大聯盟三振紀錄 還吞下敗仗2017/06/15 21:20