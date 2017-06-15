印尼羽球頂超賽》球后超狂！戴資穎晉8強 跨季27連勝到手
2017/06/15 23:30
戴資穎。（資料照，BadmintonPhoto提供）
〔記者林岳甫／綜合報導〕女單頭號種子、球后戴資穎今日在印尼頂級超級賽女單次輪，以21：13、21：16輕鬆世界排名70、地主17歲小將瑪莉絲卡，取得8強門票，同時也締造跨季27連勝，並朝7連冠邁進。
昨天自爆出現感冒症狀的戴資穎，雖也幸運獲得一日輪空的喘息時間，不過，小戴開賽仍有些慢熱，一度以2：6落後瑪莉絲卡，好在球后隨即拿出應有實力，穩住陣腳，更打得對手難以招架，也先馳得點；次局，戴資穎在6：6平手後，再次展開猛攻，毫無意外將勝利放進口袋。
戴資穎去年在印尼站16強先退李雪芮、8強打敗日本奧原希望、準決賽再退王適嫻，決賽又扳倒王儀涵，一口氣打退當時的中國三金釵，收下生涯首座頂超賽冠軍。
戴資穎這回不僅頂著衛冕者光環，也是當今羽壇球后，目前已連過兩關，8強對手為泰國金達蓬，金達蓬今日在16強以21：15、6：21、21：16力克狀況越來越差的印度賽娜，而小戴明日要與金達蓬交鋒，雙方過去7次對戰，小戴全勝。
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