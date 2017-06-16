美國高球公開賽開打 飛船起火墜毀搶鏡

〔中央社〕美國高球公開賽今天在威斯康辛州艾林山球場開打，一艘在空中拍攝畫面的小型飛船突然起火墜毀，震驚場上球員與觀眾。飛行員顯然跳降落傘逃生，據報他受傷但無大礙。

法新社報導，高球明星和球迷眼見這艘飛船墜落在艾林山球場（Erin Hills）附近，都露出難以置信的表情。

媒體報導與透過社群媒體分享的影片顯示，這艘飛船是在起火後墜落地面。

目擊者表示，飛船上的一名飛行員緊急跳傘逃生。官員表示，飛行員受傷送醫，他的情況還不得而知。

派出這艘飛船的廣告公司AirSign表示，飛行員因傷送醫，但可望沒有大礙。

主辦這項大賽的美國高爾夫球協會（USGA）表示，這艘飛船與這項比賽或是轉播比賽的福斯廣播公司體育台（Fox Sports）都沒有關係，飛船墜毀的原因還不清楚。

根據「華盛頓郵報」（Washington Post），福斯體育台播出的畫面顯示，飛船墜落地面後曾發生爆炸。