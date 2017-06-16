日職》岱桑怒槓軟銀 這一幕讓火腿球迷好難過（影音）

〔體育中心／綜合報導〕上週才傷癒重返一軍，陽岱鋼昨卻被軟銀投手森唯斗146公里速球爆頭，罕見大怒而爆發衝突。過程中，出現一幕讓火腿球迷感到難過的畫面。

6局下，陽岱鋼被速球砸中頭盔側邊，當場倒地，隨後站起來對投手怒吼，他在火腿時期的前輩、軟銀捕手鶴岡慎也試圖勸阻，卻被陽岱鋼一把推開，引起球迷熱議。

陽岱鋼怒推鶴岡的插曲在推特熱議。有日本球迷說，「這畫面會讓北海道火腿球迷感到心痛。」、「身為火腿球迷看到鶴岡被陽岱鋼推了一下真的很難過啊！」

還有球迷拿出以前岱桑和鶴岡一起餵武田勝吃蛋糕的畫面，對於兩人為何會有衝突感到困惑；但也有人認為，岱桑可能是太生氣了，忘了對方捕手是自己認識的人。

事實上，岱桑跟鶴岡賽前還有說有笑，未料一切在森唯斗的危險球後變調。賽後送醫檢查後，新任巨人總管鹿取義隆表示，陽岱鋼意識清楚，並無大礙，不過還要看看今天的結果。

日本球迷推出以前陽岱鋼和鶴岡一起餵武田勝吃蛋糕的畫面。（取自推特）