NBA》「我是溜馬人」 喬治表明下季不會離隊
2017/06/16 09:53
溜馬一哥喬治。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕溜馬當家球星喬治（Paul George）明年將握有球員選擇權，可以自行決定是否要跳出合約，因此近期盛傳他明年可能會離隊的消息，不過近日喬治表示，會履行完與溜馬的合約。
喬治明年將握有球員選擇權，因此外界猜測溜馬考慮交易他，以免他選擇跳出合約。甚至有傳言指出喬治在下半季已經與多支球隊有過聯繫，包括塞爾提克以及湖人都在名單內，讓外界議論紛紛。對此喬治表示，大家都很瘋狂，但這些反應都是預料之中的事，不過他表示一定會走完與溜馬的合約。
「我是溜馬人，這是我的球隊，這裡就是我所在的地方。」喬治表示，自己還在合約內，會待在印第安納，而他與溜馬的合約將於2019年到期。喬治也再度重申，希望能為溜馬贏下一座總冠軍。
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