日職》陽岱鋼昨遭頭部觸身球 巨人本季有星期四魔咒
2017/06/16 08:51
巨人本季在星期四的比賽中全數吞敗。（取自sanspo）
〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人昨天差點賠了夫人又折兵，除了得來不易的2連勝中止外，本季重金網羅的旅日好手陽岱鋼昨天遭軟銀投手森唯斗投出頭部觸身球，所幸送醫檢查後並無大礙，根據日媒指出，巨人今年有「星期四魔咒」，本季在這一天9戰全敗。
讀賣巨人昨天以3：7不敵軟銀，雖然敲出14支安打，但打線沒有串連，無法有效打回分數，留下了16個殘壘，差點追平隊史2001年所保持的最多18個殘壘的難堪紀錄。對此，監督高橋由伸表示球團會對此進行檢討。
據日媒報導指出，巨人在9場星期四進行的比賽中全都吞敗，9戰合計共得17分，另外失掉51分，失分比其他日子還要來得高。
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