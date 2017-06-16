NBA》勇士封王遊行 萬名球迷上街慶祝（圖集）
2017/06/16 09:16
奧克蘭球迷興奮地參與遊行。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕勇士今年奪NBA總冠軍，今天於奧克蘭市中心舉辦盛大的封王遊行，所有勇士球員都開心坐在花車上遊街，現場也擠滿上萬名熱情的民眾。
遊行現場擠滿了奧克蘭民眾，大家都興奮地慶祝勇士拿下總冠軍，總教練柯爾（Steve Kerr）表示，為球隊從去年的打擊中重返榮耀感到驕傲。勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）也在遊行中開心地說，希望每年都能像這樣遊行。
勇士球星柯瑞（歐新社）
勇士總教練柯爾開心地與球迷擊掌。（美聯社）
杜蘭特興奮地高舉FMVP獎盃。（法新社）
勇士球星格林（法新社）
勇士球員湯普森（中）等人開心拿起總冠軍獎盃。（法新社）
廣場擠滿勇士球迷。（法新社）
勇士封王遊行。（法新社）
勇士冠軍球帽。（法新社）
勇士球迷高舉嘲諷詹皇的衣服。（法新社）
勇士球迷發揮創意。（法新社）
勇士球迷嗆詹皇。（法新社）
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