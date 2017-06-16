MLB》好消息！陳偉殷睽違一個多月再度練投

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚左投陳偉殷因左手肘傷勢進入傷兵名單，歸隊日期未定，不過今天傳出好消息，隊醫已經允許陳偉殷練投，而殷仔也在個人IG上PO出休息一個月後首度練投的照片。

馬林魚左投陳偉殷5月初因手臂疲勞進入10天傷兵名單，二度進牛棚練投後手肘再出現不適，後來持續進行高濃度血小板注射（PRP）注射休養一個多月，若要再度練投須經過隊醫同意。

而陳偉殷在15日晚間在個人Instagram貼出練投照片，雖然只是在平地傳接球，但復健進程終於出現一線曙光。

第一次練投，IG的你們搶先看（管理員） weiyin.chen（@chenweiyin0721）分享的貼文 於 2017 年 6月 月 15 7:54上午 PDT 張貼