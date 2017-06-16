MLB》10K+二壘打寫紀錄 塞爾苦吞完投敗（影音）

塞爾吞完投敗。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪王牌塞爾（Chris Sale）今完投8局狂飆10K，還敲出二壘安打，可惜打線完全熄火，球隊以0：1遭費城人完封，塞爾苦吞悲情敗投。

根據ESPN指出，塞爾是自從1970年布雷特（Ken Brett）之後、第一位能單場飆10K又敲長打的紅襪投手。即便如此，完投8局僅被敲4安打的他，還是吞下本季第3敗。

雙方此役前7局都掛蛋，8局下塞爾在1出局被克內普（Andrew Knapp）敲安，再被凱利（Ty Kelly擊出二壘安打，一棒送回克內普，攻下兩隊全場唯一分數。

塞爾擊出二壘打：

At the end of the day, Chris Sale is better than you. pic.twitter.com/sZ7DcnKpOy — Boston Strong （@BostonStrong_34） 2017年6月16日