MLB》10K+二壘打寫紀錄 塞爾苦吞完投敗（影音）

塞爾吞完投敗。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕紅襪王牌塞爾(Chris Sale)今完投8局狂飆10K,還敲出二壘安打,可惜打線完全熄火,球隊以0:1遭費城人完封,塞爾苦吞悲情敗投。

根據ESPN指出,塞爾是自從1970年布雷特(Ken Brett)之後、第一位能單場飆10K又敲長打的紅襪投手。即便如此,完投8局僅被敲4安打的他,還是吞下本季第3敗。

雙方此役前7局都掛蛋,8局下塞爾在1出局被克內普(Andrew Knapp)敲安,再被凱利(Ty Kelly擊出二壘安打,一棒送回克內普,攻下兩隊全場唯一分數。

塞爾擊出二壘打:

At the end of the day, Chris Sale is better than you. pic.twitter.com/sZ7DcnKpOy