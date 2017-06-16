日職》陽岱鋼的氣魄 讓巨人前監督喊讚（影音）
2017/06/16 10:24
〔特派記者倪婉君／日本東京報導〕巨人陽岱鋼昨天遭頭部觸身球後向軟銀投手森唯斗大吼的氣勢，獲得前巨人監督原辰德在講評時大讚：「陽岱鋼這個氣魄太棒了！」
巨人昨以3：7不敵軟銀，但陽岱鋼在6局下遭森唯斗146公里速球直中頭盔倒地的驚悚畫面，至今仍讓台、日球迷熱議。陽岱鋼昨退場後就到醫院檢查，在比賽結束前也返回東京巨蛋，新任巨人總經理鹿取義隆說，陽岱鋼的意識清楚，並無大礙，但仍要看今天檢查結果。
只是陽岱鋼在遭砸頭後，立刻起身大吼的氣勢，還將勸阻的軟銀捕手鶴岡慎也推開，讓昨天擔任電視台講評的原辰德表示，「陽岱鋼這個氣魄太棒了，尤其他又是新加入的選手，有這種氣勢非常棒！」
58歲的原辰德曾任巨人監督12年，在前年季後賽輸球後自請辭職。不過原辰德曾率巨人拿下3座「日本一」總冠軍，他也是2020東京奧運日本國家隊監督的有力人選。
陽岱鋼。（資料照，特派記者倪婉君攝）
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