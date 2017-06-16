NBA》魔咒？只要這部電影上映 詹皇就在決賽失利

詹姆斯成為史上第4人輸掉至少5次總冠軍賽的球員，有美國網友發現只要是《變形金剛》上映，詹姆斯就會在決賽中失利。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕今年NBA總冠軍賽騎士以1:4不敵勇士，詹姆斯（LeBron James）成為史上第4人輸掉至少5次總冠軍賽的球員，同時也是MVP史上第1人，有美國網友發現只要是《變形金剛》系列電影上映，該年詹姆斯就會在決賽中失利。

美國討論區「Reddit」有一名網友發文指出，每逢麥可貝（Michael Bay）執導的《變形金剛》系列電影上映那年，都是詹姆斯在冠軍賽中失利的年份，他舉例，2007年《變形金剛》上映，詹姆斯首次打入總決賽，但其所屬的騎士被馬刺0:4橫掃；2011年，《變形金剛3》上映，在熱火隊的詹姆斯第二次打進決賽，但熱火2:4不敵小牛；2014年，《變形金剛4》上映，但熱火在總冠軍賽以1：4輸給馬刺。

今年是《變形金剛5》上映，該名網友發文時總冠軍賽尚未結束，但最後騎士仍1:4負於勇士，令網友大喊「麥可貝魔咒」（The Michael Bay Curse）靈驗。