NBA》選秀有變數？傳綠衫軍改選堪薩斯前鋒
2017/06/16 11:30
堪薩斯大學前鋒傑克森（右）（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕NBA選秀會將在台灣時間6月23日登場，而根據ESPN報導，目前握有狀元籤的塞爾提克有可能會選擇堪薩斯大學前鋒傑克森（Josh Jackson），而非一直以來備受討論的佛爾茲（Markelle Fultz）。
傑克森為大一新鮮人，他場均可得16.3分、7.4籃板、3助攻及1.7抄截。而根據ESPN的消息來源，塞爾提克非常喜歡傑克森的表現，不過塞爾提克高層也說，對於多位球員也都相當欣賞，因此接下來一個禮拜的時間會好好思考選秀人選。
事實上，傑克森尚未參加塞爾提克的試訓，但球隊高層依舊對他讚譽有加。也有一位不具名的總管表示，深信塞爾提克會保留狀元籤，並選擇傑克森。
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