MLB》坦姆斯砲轟吳昇桓 釀酒人戰勝紅雀

坦姆斯在9局上轟出超前2分砲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人今作客聖路易，展開與紅雀系列賽的最終戰，兩隊比分一路緊咬，直到9局上，釀酒人靠著重砲手坦姆斯（Eric Thames）轟出超前2分砲，終場才以6：4勝過紅雀，釀酒人四連戰拿下3勝。

紅雀在1局下就敲出5支安打，率先攻下2分先馳得點。不過釀酒人外野手布洛克斯頓（Keon Broxton）在第2局就馬上回敬一記長達489英呎的2分砲追平比分。第3局，釀酒人由桑塔那（Domingo Santana）敲出1分打點安打，接著3局下，紅雀打者佛勒（Dexter Fowler）馬上敲出陽春砲回擊。打完前5局，兩隊依舊以4：4平手，實力不相上下。

布洛克斯頓轟出長達489英呎的全壘打。（法新社）

一直到了9局上，釀酒人一壘手艾奎拉（Jesus Aguilar）先敲安上壘，接著坦姆斯就從紅雀終結者吳昇桓手中轟出超前2分砲，終場釀酒人以6：4獲勝。

釀酒人先發戴維斯（Zach Davies）此役主投5局，被敲9安失4分，托瑞斯（Carlos Torres）在8局時後援登場，投出1保送無失分，拿下勝投。

紅雀方面，先發瓦卡（Michael Wacha）投完4局，被敲7安失4分提早退場。而擔任終結者的吳昇桓投1局，被敲2安失2分，吞下本季第3敗。

吳昇桓9局放火，吞下敗投。（美聯社）