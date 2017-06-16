MLB》哈波夯個人最速轟 國民單局「完全打擊」退大都會（影音）

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〔記者張浩群／綜合報導〕國民今起於客場與大都會進行四連戰，「強打少年」哈波（Bryce Harper）首局就敲出石破天驚的陽春砲，刷新個人飛行初速最高紀錄，國民投打俱佳，全場掃出12支安打，先發投手岡薩雷茲（Gio Gonzalez）繳出7局失2分的好投，終場以8：3擊敗大都會，四連戰首戰告捷。

上一場繳出6.2局無失分的大都會先發投手吉塞曼（Robert Gsellman），此役首局就遭到哈波狙擊，挨了一發陽春砲，據Statcast數據指出，這一轟飛行初速高達116.3英里、打破哈波個人最快紀錄，球飛越全壘打牆外只花了3.8秒。

國民在第5局完成另類的團隊「完全打擊」，齊默曼（Ryan Zimmerman）、倫登（Anthony Rendon）雙雙敲出一壘安打，古德溫（Brian Goodwin）敲二壘安，墨菲（Daniel Murphy）則是敲出清壘的三壘安打，泰勒（Michael Taylor）也補上一發2分砲，單局灌5分奠定勝基，大都會雖然靠著李維拉（Rene Rivera）和佛羅雷斯（Wilmer Flores）開轟追分，但終場仍以3：8不敵國民。

國民先發投手岡薩雷茲先發7局飆5K，挨5安失2分，成功拿下本季第6勝；大都會先發吉塞曼主投5局被敲11支安打爆7分，另有3次三振和2次四壞球保送，吞下本季第4敗。

哈波敲出本季第17轟。（美聯社）