MLB》哈波夯個人最速轟 國民單局「完全打擊」退大都會（影音）

〔記者張浩群/綜合報導〕國民今起於客場與大都會進行四連戰,「強打少年」哈波(Bryce Harper)首局就敲出石破天驚的陽春砲,刷新個人飛行初速最高紀錄,國民投打俱佳,全場掃出12支安打,先發投手岡薩雷茲(Gio Gonzalez)繳出7局失2分的好投,終場以8:3擊敗大都會,四連戰首戰告捷。

上一場繳出6.2局無失分的大都會先發投手吉塞曼(Robert Gsellman),此役首局就遭到哈波狙擊,挨了一發陽春砲,據Statcast數據指出,這一轟飛行初速高達116.3英里、打破哈波個人最快紀錄,球飛越全壘打牆外只花了3.8秒。

國民在第5局完成另類的團隊「完全打擊」,齊默曼(Ryan Zimmerman)、倫登(Anthony Rendon)雙雙敲出一壘安打,古德溫(Brian Goodwin)敲二壘安,墨菲(Daniel Murphy)則是敲出清壘的三壘安打,泰勒(Michael Taylor)也補上一發2分砲,單局灌5分奠定勝基,大都會雖然靠著李維拉(Rene Rivera)和佛羅雷斯(Wilmer Flores)開轟追分,但終場仍以3:8不敵國民。

國民先發投手岡薩雷茲先發7局飆5K,挨5安失2分,成功拿下本季第6勝;大都會先發吉塞曼主投5局被敲11支安打爆7分,另有3次三振和2次四壞球保送,吞下本季第4敗。

哈波敲出本季第17轟。(美聯社)