MLB》「感覺不錯！」 陳偉殷展開傳接球練習

陳偉殷展開傳接球練習。（圖由陳偉殷經紀團隊提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕馬林魚旅美左投陳偉殷，5月6日因左手肘不適進入傷兵名單，相隔一個多月後，昨天殷仔首度進行傳接球練習，距離45英尺（約13.7公尺），約投20球，殷仔說，「用5分力投，感覺不錯。」

殷仔左手肘韌帶有輕微撕裂傷的狀況，日前他赴洛杉磯找名醫Neal Elattrache診斷，並接受高濃度血小板血漿注射治療（Platelet-rich plasma，簡稱PRP）治療。

前天殷仔和隊醫討論過後，昨天進行傳接球練習，談到練投狀況，殷仔表示，因為太久沒丟球了，加上之前受傷不舒服的地方，剛開始丟球多少會擔心，之後就還好，感覺滿順的。

殷仔說，「現在也沒辦法調整什麼東西，只能說把小肌肉做起來，然後開始做一些重量、強化，負荷到可以丟球的狀況，手肘有一些發炎的狀況，從去年照出來到現在都沒有好轉，診斷出有很多原因，都是一些小問題，不是什麼大問題，只能用休息來慢慢恢復。」

接下來復健進度，殷仔表示，目前只知道說投一天休一天，下禮拜一（台灣時間為下禮拜二）球隊回到主場會再跟隊醫碰面，才會知道之後的行程，再看隊醫怎麼講。

本季殷仔先發5場，戰績2勝1敗、防禦率4.33，每局被上壘率1.19。

陳偉殷展開傳接球練習。（圖由陳偉殷經紀團隊提供）