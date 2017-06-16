獨盟》曹錦輝屠殺聯盟打者 躍居球隊救援王
2017/06/16 11:30
曹錦輝。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕美國獨立聯盟長島鴨隊投手曹錦輝連續2天出賽，後援0.2局無失分，率隊3：1贏球，小曹奪本季第7次救援成功，是目前球隊的救援王。
長島鴨先發拉金斯（Matt Larkins）今先發8.1局，因在9局下1出局投出保送而退場，曹錦輝接手後，雖然投出1次保送，但以2次三振化解危機，幫助球隊以2分差險勝。
曹錦輝近況相當火燙，他在5月18日接手原終結者David Aardsma的位置，近7場、6.2局無失分，這段期間僅被敲3支安打，狂飆10次三振，抓下4次救援成功，防禦率下探至1.53，本季總計7次救援成功已超越原終結者，更高居聯盟第4。
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