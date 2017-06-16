MLB》大聯盟級假摔 美球迷：比哈登還狂（影音）
2017/06/16 12:03
Altuve out here flopping harder than James Harden. pic.twitter.com/EIGDKpNsjd— Collin Glazener （@collinglazener） 2017年6月15日
〔體育中心／綜合報導〕太空人昨以13：2屠殺遊騎兵，陣中強打艾圖維（Jose Altuve）單場3支3，不過他引起美媒討論的是6局下，一顆觸身球明明沒打到他，卻扶著戴護具的左手喊痛，被網友笑稱，「值得一座奧斯卡。」
6局下，傑佛瑞斯（Jeremy Jeffress）投出一記內角球，重播慢動作鏡頭顯示沒有打到人，艾圖維卻甩開球棒，右手扶著左手肘，表情說明自己的痛苦程度，獲得主審青睞，觸身球保送上一壘。
艾圖維一流的演技引起美國球迷熱議，「艾圖維這記假摔比哈登還狂」、「給艾圖維一座奧斯卡吧」。這是艾圖維本季第5顆觸身球，他本季打擊率0.320，外帶9轟11盜，有機會連4年入選明星賽。
Quite the acting job by Altuve. Didn't hit you my man. We all saw it. pic.twitter.com/2BGfcy3QDX— Paul Tubbs （@PaulTubbs_KLBK） 2017年6月15日
相關新聞
- MLB》哈波夯個人最速轟 國民單局「完全打擊」退大都會（影音）
- MLB》「感覺不錯！」 陳偉殷展開傳接球練習
- 今日MLB戰績
- MLB》道奇新秀出頭天 考慮參加全壘打大賽
- MLB》10K+二壘打寫紀錄 塞爾苦吞完投敗（影音）
推薦新聞
-
NBA》K湯普森也懂「三分天注定」？葉啟田歌詞穿上身2017/06/16 12:15
-
美國公開賽》佛勒65桿領先 潘政琮73桿並列612017/06/16 12:11
-
MLB》哈波夯個人最速轟 國民單局「完全打擊」退大都會（影音）2017/06/16 11:03
-
MLB》「感覺不錯！」 陳偉殷展開傳接球練習2017/06/16 11:03
-
今日MLB戰績2017/06/16 10:50