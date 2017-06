MLB》大聯盟級假摔 美球迷：比哈登還狂（影音）

Altuve out here flopping harder than James Harden. pic.twitter.com/EIGDKpNsjd

〔體育中心/綜合報導〕太空人昨以13:2屠殺遊騎兵,陣中強打艾圖維(Jose Altuve)單場3支3,不過他引起美媒討論的是6局下,一顆觸身球明明沒打到他,卻扶著戴護具的左手喊痛,被網友笑稱,「值得一座奧斯卡。」

6局下,傑佛瑞斯(Jeremy Jeffress)投出一記內角球,重播慢動作鏡頭顯示沒有打到人,艾圖維卻甩開球棒,右手扶著左手肘,表情說明自己的痛苦程度,獲得主審青睞,觸身球保送上一壘。

艾圖維一流的演技引起美國球迷熱議,「艾圖維這記假摔比哈登還狂」、「給艾圖維一座奧斯卡吧」。這是艾圖維本季第5顆觸身球,他本季打擊率0.320,外帶9轟11盜,有機會連4年入選明星賽。

Quite the acting job by Altuve. Didn't hit you my man. We all saw it. pic.twitter.com/2BGfcy3QDX