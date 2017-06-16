MLB》大聯盟級假摔 美球迷：比哈登還狂（影音）

Altuve out here flopping harder than James Harden. pic.twitter.com/EIGDKpNsjd — Collin Glazener （@collinglazener） 2017年6月15日

〔體育中心／綜合報導〕太空人昨以13：2屠殺遊騎兵，陣中強打艾圖維（Jose Altuve）單場3支3，不過他引起美媒討論的是6局下，一顆觸身球明明沒打到他，卻扶著戴護具的左手喊痛，被網友笑稱，「值得一座奧斯卡。」

6局下，傑佛瑞斯（Jeremy Jeffress）投出一記內角球，重播慢動作鏡頭顯示沒有打到人，艾圖維卻甩開球棒，右手扶著左手肘，表情說明自己的痛苦程度，獲得主審青睞，觸身球保送上一壘。

艾圖維一流的演技引起美國球迷熱議，「艾圖維這記假摔比哈登還狂」、「給艾圖維一座奧斯卡吧」。這是艾圖維本季第5顆觸身球，他本季打擊率0.320，外帶9轟11盜，有機會連4年入選明星賽。

Quite the acting job by Altuve. Didn't hit you my man. We all saw it. pic.twitter.com/2BGfcy3QDX — Paul Tubbs （@PaulTubbs_KLBK） 2017年6月15日