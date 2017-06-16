中職》超級壩換人當！全台棒球場評比大公開

新莊棒球場。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕教育部體育署今年1月進行舉辦國際賽事及職業棒球潛力場地調查研究，針對全國20座球場進行設備、防護安全性、排水測試、照明測試、機電設備和草坪狀況進行綜合評比，台中洲際棒球場整體評價最高，不過令人意外的是，排水最差的不是被外界戲稱「超級壩」的桃園球場，而是新北市的新莊球場。

報告指出，洲際、桃園、澄清湖和斗六棒球場在球場空間及設備的項目，目前已具備充足且完善的國際級競賽場地水準，而桃園的內外野平均照度不足，必須加強。

針對外界所關心的各球場排水和草皮狀況，新莊、桃園、洲際、斗六等主要職棒使用的球場，都有排水不良的狀況，尤其是新莊排水最差，其次為洲際，桃園排第3，而台南球場內、外野草皮及紅土排水系統優良，品質維護與保養之成效頗佳。

報告也提到，此次調查發現多數場務維護人員人數及專業知識明顯不足，除了洲際、桃園、澄清湖球場外，大多僅編制1名專職的場地管理人員，除平日場地的維護及空間管理，有時甚至須同時管理其他場館，加上維護機具設備不足，因此，平日工作相當繁雜，在有限的人力及專業訓練不足的狀況下，球場維護的品質也較難提升。