NBA》復仇成功 格林：詹皇萬聖趴是奪冠動力

勇士球星格林（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今舉辦封王遊行，前鋒格林（Draymond Green）身穿帶有嘲諷騎士的T恤現身遊行，引發熱議。格林隨後更表示，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）去年舉辦的萬聖節派對是勇士努力奪冠的動力。

騎士在上一季逆轉勇士，拿下去年總冠軍，而在該年的萬聖節，詹姆斯還在派對中擺放「3-1」的造型墓碑來嘲諷勇士。格林今表示，那場派對就是勇士今年奪冠的動力。「這件事（萬聖派對）並不會真的困擾你，但你肯定會記住這件事，我們也記著，這就是為什麼整件事變得像是私人恩怨。」

而在格林身穿帶有嘲諷騎士的T恤現身遊行後，詹姆斯隨後也在社群網站貼文反諷，格林對此也作出回應，「這真的很有趣，這是一個偉大的系列賽，而我們獲勝了。他們去年也贏了，而詹姆斯的回應正好顯示出他的個性，很明顯的他並沒有因為事實（輸球）而感到低落。」

勇士在今年奪冠後一雪前恥，格林也說，之後會用更有創意的方式來嘲諷騎士，「我不會舉辦萬聖趴，如果要攻擊（騎士），我會用不同的方法。」

（取自詹姆斯Instagram）