NBA》復仇成功 格林：詹皇萬聖趴是奪冠動力
2017/06/16 13:57
勇士球星格林（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕勇士今舉辦封王遊行，前鋒格林（Draymond Green）身穿帶有嘲諷騎士的T恤現身遊行，引發熱議。格林隨後更表示，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）去年舉辦的萬聖節派對是勇士努力奪冠的動力。
騎士在上一季逆轉勇士，拿下去年總冠軍，而在該年的萬聖節，詹姆斯還在派對中擺放「3-1」的造型墓碑來嘲諷勇士。格林今表示，那場派對就是勇士今年奪冠的動力。「這件事（萬聖派對）並不會真的困擾你，但你肯定會記住這件事，我們也記著，這就是為什麼整件事變得像是私人恩怨。」
而在格林身穿帶有嘲諷騎士的T恤現身遊行後，詹姆斯隨後也在社群網站貼文反諷，格林對此也作出回應，「這真的很有趣，這是一個偉大的系列賽，而我們獲勝了。他們去年也贏了，而詹姆斯的回應正好顯示出他的個性，很明顯的他並沒有因為事實（輸球）而感到低落。」
勇士在今年奪冠後一雪前恥，格林也說，之後會用更有創意的方式來嘲諷騎士，「我不會舉辦萬聖趴，如果要攻擊（騎士），我會用不同的方法。」
（取自詹姆斯Instagram）
相關新聞
- NBA》嗆詹皇是超級強隊始祖 格林封王遊行穿「嘲T」
- NBA》K湯普森也懂「三分天注定」？葉啟田歌詞穿上身
- NBA》選秀有變數？傳綠衫軍改選堪薩斯前鋒
- NBA》魔咒？只要這部電影上映 詹皇就在決賽失利
- NBA》勇士封王遊行 萬名球迷上街慶祝（圖集）
推薦新聞
-
中職》新莊悍猿戰因雨延賽 明天原地進行雙重賽2017/06/16 15:26
-
日本公開賽》莊智淵首輪爆冷 又輸給同一個人2017/06/16 15:22
-
日職》賽前練習未現身 陽岱鋼今天暫不先發2017/06/16 14:38
-
MLB》洛磯小將再見安退巨人 救援王首度砸鍋撿首勝（影音）2017/06/16 14:34
-
MLB》開轟不慎扭傷腳 波西預計休2天（影音）2017/06/16 14:33