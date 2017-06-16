美國公開賽》佛勒65桿領先 潘政琮73桿並列61

佛勒65桿領先。（美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕美國好手佛勒今天在第117屆美國高爾夫公開賽首回合，飆出65桿佳績，暫以1桿之差領先英格蘭的凱西和夏佛雷。台灣好手潘政琮則以73桿完賽，暫時並列61名。

第117屆美國高爾夫公開賽於台灣時間今天上午打完第1回合，由於天氣狀況良好，場上成績比預期好很多。佛勒打下7個博蒂、無柏忌的65桿，早早站上領先位置。

這是28歲的佛勒，歷來參加30場四大賽中，第1回合打出的最低桿數，讓他有機會搶下生涯首座大賽冠軍。這更是他參加美國公開賽至今9次，第1回合首度低於70桿，而且前8次的第1回合他的平均桿數是73.5桿。

緊追在後的凱西，也是努力追求生涯第1個大賽冠軍盃，今天他排在較晚的出發時間，最後1洞抓下博蒂時追成只差1桿。夏佛雷則是最後9洞越打越有感覺，6個博蒂、無柏忌完賽。

第1回合有多位名將打爆了桿數，世界排名前3名的高手都在長草區中苦戰，球王D.強森75桿並列103名，麥克羅伊花了78桿，澳洲戴伊79桿，都渡過失望的1天。

第4度參賽的台灣好手潘政琮，原本還能維持平盤，可惜最後在第9洞開球打過頭，回切之後吞了柏忌，退至高於標準桿1桿73桿完賽，與大集團並列61名。