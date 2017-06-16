NBA》K湯普森也懂「三分天注定」？葉啟田歌詞穿上身

K.湯普森的這件中文T恤相當吸睛。（截取自網路）

〔記者林宗偉／綜合報導〕奪下2017年總冠軍的勇士，今天在奧克蘭風光遊行，射手K.湯普森（Klay Thompson）不僅開心上街接受喝采，也言而有信地讓為球隊帶來好運的「烤麵包機仔」羅尼，一同參加盛會，只是K湯受訪時身上穿的這件T恤，恐怕讓台灣球迷更眼睛一亮。

「三分天注定，七分靠打拚。」這句寶島台語歌王葉啟田所詮釋的經典歌詞，這回就出現在K.湯普森的衣服上，不過稍微修改成為：「三分天注定，冠軍靠打拚。」

只是美媒的焦點並不在這件T恤上，而是詢問為什麼這名神射手願意找來勇士球迷參加遊行，反而不見他的愛犬Rocco亮相，K湯則表示，外頭實在太熱，所以選擇讓狗暫時待在家裡。