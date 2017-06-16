MLB》前天吵著要在大場面登板 K-Rod又砸鍋變放火王

Steven Souza Jr. launches a solo home run to left field, tying the game at 3 in the top of the 8th inning!!! #RaysUp pic.twitter.com/kEKTQOc17b — TheRenderMLB （@TheRenderMLB） 2017年6月16日

〔體育中心／綜合報導〕老虎隊現役救援王「K-Rod」羅德里奎茲（Francisco Rodriguez）前天才抱怨不想扮演收拾殘局的角色，今在關鍵時刻登板卻砸掉1分領先，苦吞全大聯盟最多的6次救援失敗，所幸卡布雷拉（Miguel Cabrera）的再見轟率隊以5：3險勝光芒。

5月初被拔掉終結者的K-Rod，前天公開砲轟教練團不找他溝通，而且說一套做一套，「只用10場比賽就評斷我？那超過400次的救援？還有將近1000場的登板呢？」、「困難、高壓的局面才是我吃飯的地方，我不是來收拾殘局的。」

老虎總教練阿斯瑪斯（Brad Ausmus）當時回應，會讓K-Rod繼續在更關鍵的場面投球，而非只是收拾殘局，果然今天8局上老虎3：2領先之際派上K-Rod，未料他面對第2名打者邵薩（Steven Souza Jr.）就被轟出追平分陽春砲，苦吞第6次救援失敗，超越海盜瓦森（Tony Watson）獨居本季放火王。

生涯437次救援成功的K-Rod是現役救援王，本季防禦率卻高達6.35。（美聯社）

所幸，隊友卡布雷拉跳出來拯救K-Rod，9局下面對光芒投手杭特（Tommy Hunter），一棒轟出再見2分砲氣走光芒隊。不過，底特律記者Mike Sullivan卻在推特調侃K-Rod，「抱怨自己沒在大場面投球，現在給你了，卻又砸掉領先。」

對於K-Rod的狀況，阿斯瑪斯賽後表示，「除了全壘打之外，你不需要過度擔憂，當然你也不會喜歡那發全壘打。」

卡布雷拉再見轟：

Your browser does not support iframes.