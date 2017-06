MLB》洛磯小將再見安退巨人 救援王首度砸鍋撿首勝（影音）

Your browser does not support iframes.

〔記者張浩群/綜合報導〕洛磯今天與巨人上演打擊大混戰,洛磯前6局以9:1取得大幅領先,未料巨人7局展開絕地大反攻,連本季聯盟救援王霍蘭(Greg Holland)也擋不住,吞下今年第一次關門救援失敗,不過23歲小將塔皮亞(Raimel Tapia)在9局下敲出再見安打,幫助洛磯在混戰中以10:9險勝,而霍蘭也意外撿到本季首勝。

洛磯終結者霍蘭。(美聯社)

洛磯首局火力全開,連續敲出5支安打灌3分,打得巨人先發投手摩爾(Matt Moore)昏頭轉向,2局上再靠著艾倫納多(Nolan Arenado)、戴斯蒙(Ian Desmond)的二壘安打再灌4分,洛磯前6局以9:1遙遙領先巨人。

但進入7局風雲變色,巨人鐵捕波西(Buster Posey)率先敲出2分砲,8局上,杭德利(Nick Hundley)、克勞佛(Brandon Crawford)兩人分別敲出陽春砲和3分砲,單局攻進5分,追到只落後1分。

洛磯9局上推出本季23場救援機會全部守住勝利的守護神霍蘭,未料是提油救火,史拉特(Austin Slater)和史潘(Denard Span)敲出安打,還出現暴投,並在1人出局二三壘有人時被賀南德茲(Gorkys Hernandez)敲出帶有追平分的高飛犧牲打,巨人克服一度落後8分的劣勢,比賽再度回到原點,霍蘭也吞下本季一次救援失敗。

但洛磯沒讓巨人開心太久,塔皮亞在9局下敲出個人生涯首支再見安打,助隊以10:9氣走巨人,賞對手3連敗。

塔皮亞(右)在9局下敲出再見安打。(美聯社)