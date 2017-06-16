MLB》洛磯小將再見安退巨人 救援王首度砸鍋撿首勝（影音）

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〔記者張浩群／綜合報導〕洛磯今天與巨人上演打擊大混戰，洛磯前6局以9：1取得大幅領先，未料巨人7局展開絕地大反攻，連本季聯盟救援王霍蘭（Greg Holland）也擋不住，吞下今年第一次關門救援失敗，不過23歲小將塔皮亞（Raimel Tapia）在9局下敲出再見安打，幫助洛磯在混戰中以10：9險勝，而霍蘭也意外撿到本季首勝。

洛磯終結者霍蘭。（美聯社）

洛磯首局火力全開，連續敲出5支安打灌3分，打得巨人先發投手摩爾（Matt Moore）昏頭轉向，2局上再靠著艾倫納多（Nolan Arenado）、戴斯蒙（Ian Desmond）的二壘安打再灌4分，洛磯前6局以9：1遙遙領先巨人。

但進入7局風雲變色，巨人鐵捕波西（Buster Posey）率先敲出2分砲，8局上，杭德利（Nick Hundley）、克勞佛（Brandon Crawford）兩人分別敲出陽春砲和3分砲，單局攻進5分，追到只落後1分。

洛磯9局上推出本季23場救援機會全部守住勝利的守護神霍蘭，未料是提油救火，史拉特（Austin Slater）和史潘（Denard Span）敲出安打，還出現暴投，並在1人出局二三壘有人時被賀南德茲（Gorkys Hernandez）敲出帶有追平分的高飛犧牲打，巨人克服一度落後8分的劣勢，比賽再度回到原點，霍蘭也吞下本季一次救援失敗。

但洛磯沒讓巨人開心太久，塔皮亞在9局下敲出個人生涯首支再見安打，助隊以10：9氣走巨人，賞對手3連敗。

塔皮亞（右）在9局下敲出再見安打。（美聯社）