日職》不只陽岱鋼 許銘傑曾引爆經典衝突場面（影音）
2017/06/16 14:38
2008年的許銘傑。（資料照，記者林正堃攝）
〔體育中心／綜合報導〕陽岱鋼因頭部觸身球與軟銀爆發衝突，過去台灣旅日好手也有過類似經驗，前西武獅投手許銘傑就曾經不小心將球丟到洋砲身上，導致搭檔被過肩摔，是日本職棒的經典場面之一。
2008年9月24日，西武獅在第4局先出現2次觸身球，隨後許銘傑接替登板，又不小心砸到羅德洋砲阿格瓦亞尼（Benny Agbayani），形成單局第3顆觸身，雖然許銘傑已脫帽致意，阿格瓦亞尼仍跟捕手細川亨起衝突，一個過肩摔導致雙方板凳清空。
此外，西武獅投手郭俊麟也有類似經驗，他在2015年5月31日對阪神洋砲摩頓（Matt Murton）連投2次觸身，雖然當下相當懊惱，仍被摩頓怒飆垃圾話，同樣清空板凳。
許銘傑砸中洋砲爆發衝突（0：48開始）：
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