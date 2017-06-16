日職》賽前練習未現身 陽岱鋼今天暫不先發
2017/06/16 14:38
陽岱鋼今天暫不先發。（資料照，特派記者倪婉君攝）
〔特派記者倪婉君／東京報導〕陽岱鋼昨天遭到頭部觸身球後，今天早上就向球場報到，傷勢並無大礙。只是他賽前練習並未現身，今晚對羅德之戰暫不先發。
昨晚對軟銀之戰，陽岱鋼6局下遭軟銀投手森唯斗的146公里速球砸向頭盔，他當場應聲倒地，並起身朝投手大喊，雙方板凳一度清空，衝突一觸及發。陽岱鋼退場後也送醫檢查，新任總經理鹿取義隆表示他並無大礙，但今天之戰是否出賽還要觀察。
陽岱鋼今早則向經紀公司報平安，說他很好，請球迷別擔心。但球團為了保險起見，今晚可望讓他先休息，陽岱鋼在賽前練習時也沒有現身，都待在室內。
巨人今起和羅德展開3連戰，由於羅德左投陳冠宇已下二軍，加上陽岱鋼受到頭部觸身球影響還在觀察，原本期待的台灣雙傑相會，只能再等下次機會。
相關新聞
- 日職》陽岱鋼的氣魄 讓巨人前監督喊讚（影音）
- 日職》陽岱鋼昨遭頭部觸身球 巨人本季有星期四魔咒
- 陽岱鋼職棒新宣言：我要打滿20年
- 日職》岱桑怒槓軟銀 這一幕讓火腿球迷好難過（影音）
- 球場模範生 不改早到習慣
- 感謝火腿球迷 札幌巨蛋畫愛心
- 遭頭部觸身球 陽岱鋼罕見大怒
推薦新聞
-
日本公開賽》莊智淵首輪爆冷 又輸給同一個人2017/06/16 15:22
-
籃球》Try It鬥牛霸南區預賽 優雅王子站台2017/06/16 14:39
-
日職》賽前練習未現身 陽岱鋼今天暫不先發2017/06/16 14:38
-
NBA》復仇成功 格林：詹皇萬聖趴是奪冠動力2017/06/16 13:57
-
MLB》坦姆斯砲轟吳昇桓 釀酒人戰勝紅雀2017/06/16 12:03