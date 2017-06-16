日職》賽前練習未現身 陽岱鋼今天暫不先發

陽岱鋼今天暫不先發。（資料照，特派記者倪婉君攝）

〔特派記者倪婉君／東京報導〕陽岱鋼昨天遭到頭部觸身球後，今天早上就向球場報到，傷勢並無大礙。只是他賽前練習並未現身，今晚對羅德之戰暫不先發。

昨晚對軟銀之戰，陽岱鋼6局下遭軟銀投手森唯斗的146公里速球砸向頭盔，他當場應聲倒地，並起身朝投手大喊，雙方板凳一度清空，衝突一觸及發。陽岱鋼退場後也送醫檢查，新任總經理鹿取義隆表示他並無大礙，但今天之戰是否出賽還要觀察。

陽岱鋼今早則向經紀公司報平安，說他很好，請球迷別擔心。但球團為了保險起見，今晚可望讓他先休息，陽岱鋼在賽前練習時也沒有現身，都待在室內。

巨人今起和羅德展開3連戰，由於羅德左投陳冠宇已下二軍，加上陽岱鋼受到頭部觸身球影響還在觀察，原本期待的台灣雙傑相會，只能再等下次機會。