籃球》Try It鬥牛霸南區預賽 優雅王子站台

高苑朱力勳（右）。（主辦單位提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕純喫茶Try it！鬥牛霸南區預賽落幕，千人頂酷暑競艷高雄，「優雅王子」高苑洪楷傑與隊友朱力勳前來站台，即將畢業的他們也將告別高中生涯，勇敢逐夢，往下個階段邁進。

純喫茶Try it！鬥牛霸至今已邁入第六年，南區參賽隊伍數量更從2011年388隊至今年共有642隊，成長逾六成。

南區預賽今年邀請到高苑工商前鋒洪楷傑與朱力勳、泰山高中陳旻洋與普門高中梁瑜玲等四位HBL球員，與參賽者們互動。

談到畢業問題，有「省話一哥」之稱的洪楷傑也難得分享，他說：「告別現階段對我而言是相當大的挑戰與轉變，但我知道該去嘗試，因為我還年輕，所以要Try it！」

隊友兼好友的朱力勳說：「每一個挑戰就像投出每一球，雖然不知道能否得分，但我們已經嘗試過！」勇敢追求、不讓青春留白，朱力勳認為這才是「純喫茶Try it！鬥牛霸」的真正意義。

高苑洪楷傑（左）。（主辦單位提供）