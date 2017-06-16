日職》挨頭部觸身球怒吼 岱桑不是在罵國罵

〔特派記者倪婉君／東京報導〕陽岱鋼昨晚遭軟銀投手森唯斗速球砸中頭部後，向對方大吼了一聲。雖然這個霸氣舉動連前巨人監督原辰德都讚賞，但有台灣球迷以為他在罵國罵，其實他是說日語 「こら（kora）」，「喂」的意思。

陽岱鋼的霸氣一吼，原辰德在昨晚講評時表示這個氣魄太棒了。但有台灣球迷從嘴型推測，以為陽岱鋼是在罵國罵，還認為是不良示範，事實上陽岱鋼是在說日語こら，用於警告對方的時候，並不是在罵髒話。

陽岱鋼。（資料照，特派記者倪婉君攝）