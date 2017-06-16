日本公開賽》莊智淵首輪爆冷 又輸給同一個人

莊智淵。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者許明禮／綜合報導〕2017年日本桌球公開賽今天展開男、女單打正賽，世界排名第8的鄭怡靜旗開得勝，以直落四（11:6、11:6、11:7、11:4）橫掃世界排名31的香港好手李皓晴，輕鬆拿到女單16強門票。

鄭怡靜和李皓晴生涯交手取得10勝2負絕對優勢，從2010年世界青少年錦標賽之後就沒輸過，寫下對戰10連勝紀錄。

鄭怡靜16強戰將對上世界排名36的葡萄牙直板老將傅玉，今年卡達公開賽，鄭怡靜曾以4:1擊敗傅玉。

世界排名42的陳思羽則出師不利，首輪以0:4敗給世界排名第9的德國名將韓瑩。

男單方面，世界排名第10的莊智淵首輪爆冷以2:4敗給世界排名80的地主選手上田仁。

3年前日本公開賽，當時名列頭號種子的莊智淵就是在首輪以2:4敗給上田仁，連續兩年在首輪出局。這回再度面對上田仁，小莊還是未能擺脫悲情，以9:11、11:7、8:11、11:6、6:11、6:11飲恨。