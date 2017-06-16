日職》控球仍差！藤浪下二軍飆157公里 6局丟5次四死球

藤浪晉太郎。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季控球時常「走鐘」的阪神投手藤浪晉太郎，5月底被教練團下放二軍，要藉此調整控球。他今天對歐力士二軍先發，6局送出10K無失分，但出現5次四死球，控球仍不理想。

藤浪晉太郎主投6局用99球，被敲2安打，有2次暴投，5次四死球中包含一次觸身球，最快球速為157公里，但控球方面仍待加強。

藤浪晉太郎。（資料照，美聯社）