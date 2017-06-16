NBA》勇士總經理調侃柯爾：季後賽戰績不如布朗
2017/06/16 16:34
柯爾出席封王遊行。（美聯社）
〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今舉行封王遊行，吸引不少球迷共襄盛舉，總經理麥爾斯（Bob Myers）也與眾人一同慶祝，他在致詞時還不忘拿季後賽戰績來調侃主帥柯爾（Steve Kerr），笑翻全場。
今年的季後賽，柯爾因為背傷後遺症，從首輪的第3戰起開始缺陣，直到總冠軍賽的第2戰才正式回歸，而這段期間，全由助教布朗（Mike Brown）暫代總教練一職，他也帶領勇士拿下11場全勝的佳績，柯爾則是5勝1敗。
「布朗，你在今年季後賽沒輸掉任何一場比賽吧！但柯爾，你丟掉了一場，我想我們必須要做個決定了對吧！」雖然勇士總經理麥爾斯今天活動中調侃柯爾，但先前受訪時，他曾表態希望柯爾能繼續執教，帶領勇士打出更好的成績。
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