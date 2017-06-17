中職6洋投單日3戰 今日賽事預告與轉播

史博威目前戰績8勝1敗。（資料照，記者陳志曲攝）

早安！周末愉快

用大聯盟來開啟週末的第一天吧。最近2連敗的光芒將作客老虎，派出目前戰績3勝1敗的拉米瑞茲（Erasmo Ramirez）先發，老虎則是左投諾里斯（Daniel Norris）；勇士將在主場面對馬林魚，新秀紐坎布（Sean Newcomb）將對上史崔利（Dan Straily）。

中職部分上演洋投大戰、Lamigo與富邦將一日兩戰，首場Lamigo將由賽格威先發；富邦則是力猛。雙賽第二場Lamigo由目前戰績亮眼，8勝1敗的史博威先發，富邦則派出左投神盾。另一地中信兄弟作客統一，派出戰績3勝2敗的羅曼先發，統一先發則是布魯斯。

MLB

7：00 光芒@老虎 民視

7：30 馬林魚@勇士 FOX體育台

中職

13：00 Lamigo@富邦 雙賽1 緯來體育（新莊棒球場）

17：00 中信兄弟@統一 FOX體育台、愛爾達體育（台南棒球場）

17：00 Lamigo@富邦 雙賽2 緯來精彩（新莊棒球場）

日職

17：00 巨人@羅德 愛爾達體育