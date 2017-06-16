體育署拿1000萬做行銷 籃協：球隊若不改變就退出SBL

李一中。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕眼見SBL票房失去熱度，體育署今在SBL委員會上宣布，第15季將拿1000萬台幣給7球團及籃協運用，期盼大夥能全心投入行銷包裝，助國內籃壇最高殿堂再現風華，若不願配合行銷的球隊，最終恐會被驅逐聯盟；新賽季在12月2日開打，賽事分別在板橋、新莊、桃園、彰化及高雄巨蛋進行。

為提升SBL整體環境，由7隊各1名代表及體育署1名、轉播與行銷單位合派1名共9人所組的委員會，今召開年度第一次會議，會議中談到新球季的行銷策略。體育署長林德福表示，體育署、7支球團、籃協、行銷單位、轉播單位都要共同行銷包裝聯盟，讓SBL在第15季再現風華，體育署也會補助7隊各100萬台幣作為行銷基金，另給籃協300萬台幣，作整體行銷費用。

籃協祕書長李一中表示，「體育署最希望就是7球團都能動起來，想辦法改變大環境，認真投入行銷。」

籃協計畫推出「主題週」模式，讓各隊看賽程表，從中認養想要的單週賽事，期望球團用主場模式經營，負責單週成本，最終也能將所有票房收入全數拿回。

不過，尚未確定有哪些球隊能配合，李一中更強調，由於SBL第15季結束後，與轉播單位合約將期滿，而體育署也十分看重本季賽事，倘若球團沒意願改變，應該也沒有必要留在SBL，可以考慮改打社會聯賽；屆時球季結束後，會有「進退場機制」，委員會進行投票，而行銷效果不彰的球隊恐得離開，轉讓真正有心經營的企業加入SBL。