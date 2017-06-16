高球》仰德長春公開賽雨中苦戰 汪德昌延長賽擊敗盧建順奪冠

仰德長春公開賽在雨中完賽，賽事主要贊助者李國中，感謝長春老將們冒雨在比賽中努力打拚。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／桃園報導〕2017仰德長春公開賽今天在雨中打完第2回合，長春PGA理事長盧建順和汪德昌，36洞打完同以145桿並列第1，延長加賽之後汪德昌抓鳥勝出，贏得冠軍。

仰德長春公開賽遇上梅雨鋒面，3天都在雨中作戰，只完成兩回合，今天最後1回合盧建順打出69桿，總計145桿和打出72桿的汪德昌並列第1。

延長加賽盧建順開球右推出界，花了4桿才上果嶺。汪德昌第2桿打過頭，但15步下坡回切意外滾進洞裡打下致勝博蒂。

盧建順今天稍早在正規賽第2回合的第18洞，也是開球出界，兩度在這洞受挫。林德明今天打出72桿，以總計147桿名列第3，呂文德148桿排第4，陳志忠149桿獲得第5名。

仰德公開賽遇上梅雨，雖然場地略有積水，選手仍努力完賽。（記者趙新天攝）

仰德長春公開賽汪德昌（右）延長加賽後奪冠。（記者趙新天攝）

仰德長春公開賽落幕，主要贊助者李國中（中）與冠軍汪德昌（右）、亞軍盧建順合影。（記者趙新天攝）