中職》昔日曾陶鎔業餘戰友 廖椿儒第4度挑戰職棒

廖椿儒接受投手教練李桀郡（原名李風華）指導。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今年荷蘭港口杯國手、27歲左投廖椿儒，2013、15、16年參加中職選秀都落選，不過他愈挫愈勇，他已報名下禮拜一所舉行的測試會，準備第4度項選秀叩關。

廖椿儒成名很早，最快球速可以飆到145公里，過去曾多次入選國家隊，因2010年左肩盂唇撕裂傷，養傷一年多，一度不想打球，後來3度報名選秀都落選，相隔7年後，今年他再度入選國家隊，征戰7月荷蘭港口杯。

不同的是，這一次廖椿儒主動報名測試會，而非直接投入選秀，他表示，希望讓職業球隊看到他的投球，以前沒讓職棒教練看到，最後沒被選走，不是那麼公平。

如果測試會結束沒被教練推薦，廖椿儒就無法參加選秀，不過他說，「那也沒關係，至少教練有看過，這是我最後一次挑戰職棒了，算是背水一戰。」

廖椿儒曾與曾陶鎔在綺麗珊瑚成棒隊並肩作戰，看到昔日戰友在職棒大放異彩，廖椿儒說，曾陶鎔本來就有那個實力，只是以前沒被發現，平常我們都有在聯絡，很替他開心。

廖椿儒在牛棚練投。（記者羅志朋攝）

廖椿儒在牛棚練投。（記者羅志朋攝）