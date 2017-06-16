世大運》巨砲捕手牛塏曄 投入中職選秀

牛塏曄。（寰泰運動提供）

〔體育中心／綜合報導〕現任世大運培訓隊捕手牛塏曄，已確定投入今年中職選秀。

來自輔仁大學的牛塏曄，本名為牛淞園，三級棒球都留在家鄉為台中球隊效力，力行國小、西苑國中、西苑高中，國中、高中時期都是台中市代表隊的固定班底，擁有出色的阻殺能力，也有良好的攻擊力道，是名少見的巨砲捕手。也曾入選2008年第五十七屆小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽國手。

相隔多年，去年冬季聯盟再度穿上台灣隊的球衣，第一個打席就從讀賣巨人當家投手宮國椋丞手中擊出二壘安打，展現不錯的攻擊能力。也曾在對韓職聯軍的比賽中，當場三次阻殺成功，不曾讓對手跨越雷池一步。

牛塏曄表示目前最重要的就是代表台灣隊參加世大運，他也說：「希望能夠增加打擊的穩定性，並增加自己的身體素質，得以面對整年的球季，當務之急就是好好努力備戰世大運，希望能把金牌留在台灣。」