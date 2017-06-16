中職》新莊球場28日公開招標 中信、富邦有意認養

圖為富邦悍將隊在新莊棒球場練球。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕繼中信兄弟後，富邦悍將也有認養新莊棒球場，確定參與28日的公開招標。

富邦接手義大犀牛後，就有意把主場設在新莊，本季主場也在新莊安排最多，球團強調：「經營主場是職棒運動很重要的一部分，也一直是球團經營規劃的方向，因此球團確定會參與投標，希望能給富邦悍將及球迷一個屬於自己的主場。」

教育部體育署1月針對台灣主要使用棒球場進行綜合評比，新莊的排水測試在中職主要使用的8座球場中得分最低，富邦總監陳俊池目前無法對此回應，但他表示，只要富邦得標認養新莊，一定會對球場設施進行加強。