中職》新莊球場28日公開招標 中信、富邦有意認養
2017/06/16 17:36
圖為富邦悍將隊在新莊棒球場練球。（資料照，記者王藝菘攝）
〔記者徐正揚／新北報導〕繼中信兄弟後，富邦悍將也有認養新莊棒球場，確定參與28日的公開招標。
富邦接手義大犀牛後，就有意把主場設在新莊，本季主場也在新莊安排最多，球團強調：「經營主場是職棒運動很重要的一部分，也一直是球團經營規劃的方向，因此球團確定會參與投標，希望能給富邦悍將及球迷一個屬於自己的主場。」
教育部體育署1月針對台灣主要使用棒球場進行綜合評比，新莊的排水測試在中職主要使用的8座球場中得分最低，富邦總監陳俊池目前無法對此回應，但他表示，只要富邦得標認養新莊，一定會對球場設施進行加強。
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