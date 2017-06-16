「協會不用打掉重練」謝淑薇臉書提改革建言

謝淑薇。（資料照，記者簡榮豐攝）

〔體育中心／綜合報導〕網球選手謝淑薇去年從里約奧運退賽，其中衍生的風波，也讓外界開始檢視各大運動協會的運作，今天謝淑薇在臉書上發文提出建言，他認為協會不用打掉重練，而是需要有更多人才幫助體育署協助處理選手的需求。

有別於先前在臉書上直指協會問題，謝淑薇今天發文提出建言，他表示，協會不用打掉重練，但希望體育署長可以是個懂運動愛惜人才之人，並且可以應徵助理來協助案件處理。

此外，謝淑薇也提到，先前奧運退賽，一開始希望找教育部長協調，不過被下面的人擋住，以至於錯過最佳協調時機，他期待未來能有專人將事件直接上呈部長，讓更多運動員的需求被看見。

謝淑薇語重心長的表示，東、西方溝通上有不同的方式，如果能有人在這之中擔任潤滑劑，協助溝通，問題應該能獲得解決，也期待台灣體育界更加進步，讓更多人願意投入運動。

謝淑薇臉書。（取自臉書）