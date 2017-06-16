中職》梅雨至少再下6天 上下半季無縫接軌恐成事實

中職今年上下半季無縫接軌恐成事實。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕根據中央氣象局預測，梅雨至少還再下6天，礙於對戰組合與補賽週空檔不多，中職今年上下半季無縫接軌恐成事實。

原訂今晚6點35分在新莊的富邦悍將對Lamigo桃猿之戰，因為午後下起大雨造成場地嚴重積水，延至明天（週六）下午1點05分原地補賽，只是這波梅雨可能下到21日，富邦對Lamigo這個週末的3連戰應該都打不成。

上半季自下週起進入補賽週，已經排定的補賽，每天都有富邦或Lamigo，按照聯盟「平日補平日」的規定，今天這場若無法在本週藉由雙重賽消化，最快補在7月4日（週二），即便開放假日，也只能提前2天塞在7月2日（週日）。

由於梅雨還要下6天，下週二、三在新莊、桃園共有3場補賽，只怕同樣凶多吉少，至少有1場要再移到7月5日，上半季才能打完，隔天四隊休息1天，7日前進花蓮，8、9日打完明星賽，10日再休1天，馬上接11日下半季首戰。