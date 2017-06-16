印尼羽球頂超賽》周天成不敵球王止步8強 男雙「雙李配」也落敗

周天成。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣羽球一哥周天成今日在總獎金100萬美元的印尼頂級超級賽男單8強碰上南韓世界球王孫完虎，以15：21、17：21落敗，無緣前進4強，男雙「雙李配」李洋／李哲輝也止步8強。

周天成生涯面對孫完虎7次，僅取得1勝，正好就是去年印尼公開賽，不過，小天在上個月的蘇迪曼盃預賽、8強都不敵孫完虎，近來也已慘吞3連敗。

周天成首局先取得5：2領先，但無法一鼓作氣，先遭孫完虎扳成6：6平手後，更開始落於下風，被對手先下一局；次局，當雙方戰成5：5平手時，小天無法堅持下去，又被孫完虎拉開比分差距，黯然吞下對戰4連敗。

李洋／李哲輝昨以21：17、17：21、21：19打退中國組合柴飈／洪煒，今碰上今年亞錦賽金牌中國李俊慧／劉雨辰，以12：21、13：21敗北。

世界球后戴資穎此次前來尋求衛冕，昨在女單次輪以21：13、21：16輕鬆擊敗世界排名70的17歲地主小將瑪莉絲卡，取得8強門票，締造跨季27連勝，也準備朝7連冠邁進，今晚將碰上泰國金達蓬，雙方過去7次對戰，小戴全勝。