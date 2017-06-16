NBA》「光頭詹」自嘲 格林再度隔空回嗆

LeBron James（@kingjames）分享的貼文 於 2017 年 6月 月 15 9:34上午 PDT 張貼

〔體育中心／綜合報導〕當金州勇士正忙著慶祝復仇成功，在奧克蘭進行奪冠大遊行時，騎士球星詹姆斯（Lebron James）在Instagram上上傳了一段自己高歌的影片，內容嘲諷自己是「禿頭傻子」。

詹皇的髮際線一直是外界的話題，他曾在受訪時開玩笑表示，自己除了沒有模仿「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）的光頭外，其他全仿效了。

而「追夢綠」格林（Draymond Green）與詹姆斯的口水大戰還沒停止，在格林穿了印有「Quickie」字樣的冠軍T恤出席遊行調侃騎士，被詹姆斯以IG回嗆後，這回詹姆斯的禿頭影片，也遭格林轉發，並寫下:「勇士終於讓他變成禿頭了！恭喜你兄弟！」兩人的隔空交火也意外成為關注焦點。

格林隔空回嗆。（取自格林Instagram）