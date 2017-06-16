NBA》「光頭詹」自嘲 格林再度隔空回嗆
2017/06/16 20:12
〔體育中心／綜合報導〕當金州勇士正忙著慶祝復仇成功，在奧克蘭進行奪冠大遊行時，騎士球星詹姆斯（Lebron James）在Instagram上上傳了一段自己高歌的影片，內容嘲諷自己是「禿頭傻子」。
詹皇的髮際線一直是外界的話題，他曾在受訪時開玩笑表示，自己除了沒有模仿「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）的光頭外，其他全仿效了。
而「追夢綠」格林（Draymond Green）與詹姆斯的口水大戰還沒停止，在格林穿了印有「Quickie」字樣的冠軍T恤出席遊行調侃騎士，被詹姆斯以IG回嗆後，這回詹姆斯的禿頭影片，也遭格林轉發，並寫下:「勇士終於讓他變成禿頭了！恭喜你兄弟！」兩人的隔空交火也意外成為關注焦點。
格林隔空回嗆。（取自格林Instagram）
相關新聞
- NBA》復仇成功 格林：詹皇萬聖趴是奪冠動力 - 自由體育
- NBA》嗆詹皇是超級強隊始祖 格林封王遊行穿「嘲T」 - 自由體育
- NBA》勇士奪冠 歐巴馬傳訊讚杜蘭特防守
- NBA》勇士10人將成自由球員 柯瑞、杜蘭特盼再創王朝
- NBA》高爾夫球也行？柯瑞目標打敗老爸
推薦新聞
-
中職》岱鋼沒事了 「明天應該可以出賽」2017/06/16 21:26
-
NBA》平常少讓柯瑞和杜蘭特打擋拆 柯爾解釋原因2017/06/16 20:45
-
印尼羽球頂超賽》衛冕之路遭遇泰國女將 戴資穎27連勝中斷2017/06/16 20:41
-
高球》Meijer LPGA菁英賽 錢珮芸、徐薇淩和李旻69桿並列382017/06/16 19:40
-
中職》台南球場將為U12封館 獅隊轉往高雄練球2017/06/16 19:01