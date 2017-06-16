NBA》湖人試訓結果不佳 傳朗佐考慮接觸其他球隊
2017/06/16 18:15
朗佐日前參與湖人試訓。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕今年NBA選秀熱門朗佐（Lonzo Ball）日前參與湖人試訓，但狀況不理想，今天《ESPN》消息指出，他有意參與其他樂透選秀球隊的試訓，尋找別的機會。
先前朗佐的父親波爾（LaVar Ball）不斷向媒體放話，兒子今年選秀非湖人不去，也婉拒塞爾提克的試訓。不過朗佐第一次參與湖人試訓時，湖人高層認為他的身體狀況不好，也未展現出與其他控衛不同之處，結果不如預期。
今天ESPN消息指出，湖人考慮再給朗佐第二次試訓機會，預計會在台灣時間周六，同時球團也安排和他的家人碰面。而朗佐的部分，他也考慮和其他擁有樂透選秀籤的球隊接觸，並且以擁有第3順位選秀籤的七六人優先，仍不考慮握有狀元籤的塞爾提克。
此外，消息也指出，湖人也打算給另一個熱門人選富爾茲（Markelle Fultz）試訓機會。
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