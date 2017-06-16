中職Live》蔣砲開轟！陽春彈助兄弟追分

2017/06/16 19:57

 

1

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6

7

8

9

R

兄弟

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1

 

 

 

 

 

 

 

1

2

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

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4

1

第二局

2局上半，蔣智賢掃出陽春砲。周思齊打擊時揮棒碰到高志綱的手套，高志綱因此被判妨礙打擊，周思齊上壘，黃鈞聲擊出安打，形成1、3壘有人，王勝偉敲出雙殺打，兄弟留下殘壘。

第一局

1局下半，林志祥、蘇智傑接連安打，獅隊先馳得點。高國慶擊出內野滾地球，造成曾陶鎔傳球失誤，壘上跑者回本壘得分，高國慶也站上3壘。陳鏞基安打，帶有1分打點，唐肇廷安打，獅攻占1、2壘，最後留下殘壘。

1局上半，張正偉獲四壞保送，但兄弟未能延續攻勢，留下殘壘。

原定在台南棒球場舉行的中信兄弟與統一獅比賽，由於開賽前突然下起一陣大雨，目前整理場地中，延後開打。（記者黃志源攝）

原定在台南棒球場舉行的中信兄弟與統一獅比賽，由於開賽前突然下起一陣大雨，目前整理場地中，延後開打。（記者黃志源攝）

原定在台南棒球場舉行的中信兄弟與統一獅比賽，由於開賽前突然下起一陣大雨，目前整理場地中，延後開打。（記者黃志源攝）

兄    弟

棒次

張 正 偉 CF

1

陳 傑 憲 SS

潘 萣 翔 2B

2

林 志 祥 2B

陳 子 豪 RF

3

蘇 智 傑 DH

林 智 勝 DH

4

高 國 慶 1B

蔣 智 賢 1B

5

陳 鏞 基 3B

曾 陶 鎔 3B

6

唐 肇 廷 CF

周 思 齊 LF

7

朱 元 勤 LF

黃 鈞 聲 C

8

高 志 綱 C

王 勝 偉 SS

9

鄭 鎧 文 RF

伍    鐸

先發投手

福 瑞 多

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