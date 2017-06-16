中職Live》蔣砲開轟！陽春彈助兄弟追分
2017/06/16 19:57
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第二局
2局上半，蔣智賢掃出陽春砲。周思齊打擊時揮棒碰到高志綱的手套，高志綱因此被判妨礙打擊，周思齊上壘，黃鈞聲擊出安打，形成1、3壘有人，王勝偉敲出雙殺打，兄弟留下殘壘。
第一局
1局下半，林志祥、蘇智傑接連安打，獅隊先馳得點。高國慶擊出內野滾地球，造成曾陶鎔傳球失誤，壘上跑者回本壘得分，高國慶也站上3壘。陳鏞基安打，帶有1分打點，唐肇廷安打，獅攻占1、2壘，最後留下殘壘。
1局上半，張正偉獲四壞保送，但兄弟未能延續攻勢，留下殘壘。
原定在台南棒球場舉行的中信兄弟與統一獅比賽，由於開賽前突然下起一陣大雨，目前整理場地中，延後開打。（記者黃志源攝）
原定在台南棒球場舉行的中信兄弟與統一獅比賽，由於開賽前突然下起一陣大雨，目前整理場地中，延後開打。（記者黃志源攝）
原定在台南棒球場舉行的中信兄弟與統一獅比賽，由於開賽前突然下起一陣大雨，目前整理場地中，延後開打。（記者黃志源攝）
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兄 弟
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棒次
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獅
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張 正 偉 CF
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1
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陳 傑 憲 SS
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潘 萣 翔 2B
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2
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林 志 祥 2B
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陳 子 豪 RF
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3
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蘇 智 傑 DH
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林 智 勝 DH
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4
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高 國 慶 1B
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蔣 智 賢 1B
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5
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陳 鏞 基 3B
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曾 陶 鎔 3B
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6
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唐 肇 廷 CF
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周 思 齊 LF
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7
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朱 元 勤 LF
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黃 鈞 聲 C
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8
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高 志 綱 C
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王 勝 偉 SS
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9
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鄭 鎧 文 RF
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伍 鐸
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先發投手
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福 瑞 多
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