中職Live》蔣砲開轟！陽春彈助兄弟追分

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 兄弟 0 1 1 2 1 獅 3 3 4 1

第二局

2局上半，蔣智賢掃出陽春砲。周思齊打擊時揮棒碰到高志綱的手套，高志綱因此被判妨礙打擊，周思齊上壘，黃鈞聲擊出安打，形成1、3壘有人，王勝偉敲出雙殺打，兄弟留下殘壘。

第一局

1局下半，林志祥、蘇智傑接連安打，獅隊先馳得點。高國慶擊出內野滾地球，造成曾陶鎔傳球失誤，壘上跑者回本壘得分，高國慶也站上3壘。陳鏞基安打，帶有1分打點，唐肇廷安打，獅攻占1、2壘，最後留下殘壘。

1局上半，張正偉獲四壞保送，但兄弟未能延續攻勢，留下殘壘。

原定在台南棒球場舉行的中信兄弟與統一獅比賽，由於開賽前突然下起一陣大雨，目前整理場地中，延後開打。（記者黃志源攝）



原定在台南棒球場舉行的中信兄弟與統一獅比賽，由於開賽前突然下起一陣大雨，目前整理場地中，延後開打。（記者黃志源攝）



原定在台南棒球場舉行的中信兄弟與統一獅比賽，由於開賽前突然下起一陣大雨，目前整理場地中，延後開打。（記者黃志源攝）



兄 弟 棒次 獅 張 正 偉 CF 1 陳 傑 憲 SS 潘 萣 翔 2B 2 林 志 祥 2B 陳 子 豪 RF 3 蘇 智 傑 DH 林 智 勝 DH 4 高 國 慶 1B 蔣 智 賢 1B 5 陳 鏞 基 3B 曾 陶 鎔 3B 6 唐 肇 廷 CF 周 思 齊 LF 7 朱 元 勤 LF 黃 鈞 聲 C 8 高 志 綱 C 王 勝 偉 SS 9 鄭 鎧 文 RF 伍 鐸 先發投手 福 瑞 多