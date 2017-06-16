網球》紅土成績乏善可陳 孔塔草地首站晉4強
2017/06/16 21:53
孔塔挺進4強。（路透社）
〔體育中心／綜合報導〕世界排名第8的「英國一姐」孔塔（Johanna Konta）以頭號種子之姿參加諾丁漢公開賽，在8強戰中面對澳洲好手巴蒂（Ashleigh Barty），以6：3、7：5直落二擊敗對手，晉級4強。
孔塔在法網首輪就遭台灣選手謝淑薇拍落，整個紅土賽季最好的成績只到16強，不如年初硬地賽季成績亮眼，這次在自家主場展開首場草地賽事，目前看來相當順利，首輪比賽對手在次盤因傷退賽，次輪也直落二獲勝，今天更順利挺進4強，目前一盤未失。
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