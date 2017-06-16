中職》全壘打大賽拚3連霸 林智勝：不論輸贏都捐10萬

林智勝。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者郭羿婕／台南報導〕中職明星賽將於7月8、9日於花蓮縣立棒球場開戰，中信兄弟「大師兄」林智勝將挑戰全壘打大賽冠軍3連霸，他表示，無論能否衛冕，都會捐出10萬元做公益。

年度重頭戲全壘打大賽採東、西軍對抗，冠軍可獲10萬元獎金，隸屬東軍的林智勝是前兩屆冠軍，也是中職史上唯一抱回3次全壘打大賽冠軍的選手；今年拚3連霸，由前猿隊隊友余德龍擔任餵球投手。

林智勝說：「盡力啦，但是不管輸贏，我都會捐出10萬，即使第一輪就淘汰也一樣。」不過，林智勝也坦言，去年打完全壘打大賽，下半季狀況完全變調，迅速往下掉，「滿嚴重的，一下子抓不回來，這次下半季沒辦法讓我這樣，所以還是會以下半季成績為主。」

過去兩年，林智勝分別在決賽擊敗陳俊秀與陽耀勳，是繼2011、2012年鍾承祐後，在全壘打大賽完成連莊的第2人。

★中職全壘打大賽預賽出賽順序

藍虎鯨西軍vs.紅面鴨東軍

1.吳宗峻vs.陽冠威

2.劉芙豪vs.陽耀勳

3.朱育賢vs.楊家維

4.詹子賢vs.林智勝