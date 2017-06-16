中職》神盾、力猛合約月底到期 富邦可能換新洋投
2017/06/16 18:38
神盾。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將上半季戰績墊底，神盾、力猛的表現不如預期是主因之一，總教練葉君璋表示，除了日前找來的麥力戈，球團仍在物色新洋投，一旦兩人的合約在月底到期，不一定會留用。
葉君璋指出，神盾、力猛今年進入狀況比較慢，導致開季後表現不理想，雖然最近漸入佳境，只是好的程度可能還不夠，球隊畢竟有戰績壓力，沒有時間等待洋投找回應有身手，「我們一直在找新洋投，如果真的要做變動，也只能跟他們說抱歉。」他說。
牛棚方面，黃勝雄因為左手肘沒有撕裂傷，評估後不需要開刀，目前已經可以進行傳接球，有機會在下半季歸隊；倒是5月底因為右手肘酸痛發炎下二軍的林晨樺，傷勢比想像中嚴重，下半季能否復出還需要再觀察。
至於郭泓志，目前正隨富邦二軍練球，葉君璋去看過後，認為狀況還不錯，比想像中還要好，但郭泓志希望等傷勢全好才會加入，不希望才好到7、8成就出賽。
力猛。（資料照，記者黃志源攝）
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